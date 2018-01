Jovem de 23 anos é  executado a tiros na cabeça  por homens em carro preto

Morar em Rio Branco, a capital do Acre, deixou de ser uma opção de viver longe dos grandes centros, e garantir a segurança. Ao contrário disso muitas famílias estão literalmente fugindo da insegurança e criminalidade sem controle que assola a cidade antes tão desejada.

Hoje Rio Branco e outras cidades do estafo do Acre, estão sendo abandonadas, por um único motivo: insegurança medo de ser a próxima vítima.

Na noite desta sexta-feira (19), um jovem de 23 anos identificado pelo nome de Pedro Nascimento foi executado com três tiros na cabeça efetuados por bomeens que ocupavam um carro de cor preta, que segundo testemunhas se aproximaram do rapaz que caminhava no ramal Judia, localizado no bairro Belo Jardim I, em seguida os criminosos fugiram deixando para trás a vitima agonizando, onde morreu minutos depois no local do crime.

Investigador da DHPP denúncia falta de estrutura e mão de obra, Juiz de Direito confirma denuncia

A recém criada Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP não consegue fechar inquéritos devido a grande demanda e a falta de mão de obra e estrutura física operacional. Essa denúncia em forma de desabafo de um investigador que pediu para não ser identificado temendo represálias, é publicamente confirmada pelo Juiz de Direito Leandro Gross que confirmou que no mês de novembro passado a Vara não teve um único processo a ser julgado. E que o número de Homicídios registrados no ano passado superior a 480, não condiz com o número de processos que chegou a Vara para julgamento que não passou de 100, o que demonstra que algo está fora da normalidade.