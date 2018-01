Inscrições para cursos superiores do Instituto Federal do Acre começam na terça-feira (23) de janeiro

As inscrições para o Processo Seletivo 2018.1 de cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac) começam na próxima terça-feira (23.01) e seguem até o dia 26 de janeiro. Nesta edição estão sendo ofertadas 520 vagas em cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri.

A seletiva dos novos estudantes será realizada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), e para concorrer às vagas, o candidato deverá ter participado da edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter tirado nota acima de zero na Redação.

Cursos

Nesta edição, o Ifac irá ofertar 13 cursos superiores, com vagas destinadas à ações afirmativas e ampla concorrência. As aulas terão início no primeiro semestre de 2018.

Para o município de Cruzeiro do Sul estão sendo destinadas 160 vagas para os cursos de Tecnologia em Agroecologia e Processos Escolares, e ainda Licenciatura em Física e Matemática. As aulas serão ministradas nos períodos vespertino e noturno.

Já para Rio Branco, as vagas são para Licenciatura em Ciências Biológicas e Matemática, Tecnologia em Logística e Sistemas para Internet, e ainda Bacharelado em Administração, curso que será ofertado pela primeira vez no Ifac.

Para a cidade de Sena Madureira, os cursos superiores com vagas para 2018 são de Licenciatura em Física e Bacharelado em Zootecnia. No município de Xapuri, as opções são para os cursos de Licenciatura em Química e Tecnologia em Gestão Ambiental.

Resultado e matrícula

O resultado do Processo Seletivo 2018.1 do Ifac, conforme cronograma definido pelo Ministério da Educação (MEC), será divulgado no dia 29 de janeiro. As matrículas dos aprovados deverão ser realizadas entre os dias 30 de janeiro a 07 de fevereiro.

Já os candidatos que tiverem interesse em participar da lista de espera dos cursos superiores do Ifac, estes deverão manifestar interesse, através do Sisu, entre os dias 29 de janeiro a 07 de fevereiro.