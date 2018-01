Homens de carro de cor preta tocam terror na periferia: matam um e ferem outro

A famosa lenda dos ocupantes do carro de cor preta que no passado eram acusados de raptar crianças que nunca desapareceram de suas casas, agora voltam as manchetes policiais, não mais como raptores de crianças, mas como assassinos frios e cruéis, sem uma causa conhecida.

Na noite desta sexta-feira (19), o jovem de 23 anos foi executado a tiros na cabeça por supostos ocupantes de um carro de cor preta. O crime ocorreu no ramal Judia, do bairro Belo Jardim I, região do 2º Distrito de Rio Branco.

Na mesma noite, o suposto carro com os supostos ocupantes realizam um segundo ataque.

Desta vez o jovem Lucenildo Júnior,de 21 anos foi o albo dos francos atirados que agiram na mesma região do 2º Distrito de Rio Branco, sendo que agora na rua Jerusalém, Loteamento Santa Helena.

Segundo informações a vitima caminhava sentido a sua casa pela Rua Jerusalém,

quando homens em um carro de cor preta se aproximaram e os acusados já desceram do carro atirando contra a vitima.

Foram vários tiros mesmo baleado a vitima ainda conseguiu correr e pedir socorro .

Os acusados fugiram do local.

A vitima foi socorrido por terceiros e levado para a UPA do Segundo Distrito.

Uma viatura do SAMU foi até a UPA e tranferiu a vítima para o Pronto Socorto de Rio Branco.

Segundo os paramédicos do SAMU a vítima foi atingido com quatro tiros que teria acertado o rosto, o ombro, braço e perna.

E para não ser diferente o carro de cor preta e seus ocupantes fugiram.