Gladson reúne partidos de oposição nesta segunda para decidir sobre o vice

O senador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Governo do Acre, pode ter tomado a decisão mais acertada de toda a sua trajetória política ao convocar para a próxima segunda-feira, 22, uma reunião com todos os dirigentes de partidos da oposição nas mãos de quem vai colocar a responsabilidade da escolha do vice. Entre os dirigentes vai haver muita discussão, porque alguns grupos já vão definidos. E uma informação forte: o nome do deputado federal Alan Rick (DEM) voltou a crescer como opção. Segundo um dirigente disse ao Blog do Evandro Cordeiro, já não era sem tempo essa reunião, uma vez que o adversário já tem seu vice definido. “O PT escolheu um vice ruim, mas escolheu cedo, para que ele fosse massacrado cedo. Depois as pessoas e a imprensa esquecem”, afirmou o secretário de uma das siglas da oposição, que arremata: “E nós que temos nomes bons ficamos nessa morosidade, sem necessidade nenhuma. O Gladson está certo em fazer essa reunião na segunda”.

