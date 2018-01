Dupla armada é presa ao desembarcar em terminal de ônibus em Rio Branco

Homens foram presos ao desembarcar de um ônibus que faz a linha do Ceasa, no bairro Sobral, em Rio Branco.

Dois homens armados foram presos, na manhã deste sábado (20), ao desembarcar de um ônibus em um terminal de integração em frente ao Centro de Abastecimento (Ceasa), no bairro Sobral, em Rio Branco. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a dupla é suspeita de tentativa de roubo e de apresentar ameaça a passageiros de um dos ônibus que faz a linha do Amapá.

Jorge Luiz da Silva Dias, de 23 anos, e Jociclei de Souza Silva, 27, foram presos com uma pistola com a numeração raspada e duas munições calibre 22. A dupla disse aos policiais que são membros de uma organização criminosa e que precisava de dinheiro para pagar a mensalidade da facção.

Uma das pessoas que estavam no ônibus, e não quis se identificar, disse que perebeu quando a dupla já embarcou com atitude suspeita no terminal urbano, no Centro da capital. Ela conta que os homens foram capturados pela polícia em uma das paradas da linha, em frente ao Ceasa.

“Quando eles subiram, percebi que estavam armados. Em um dado momento, passou uma viatura, eles viram e ficaram assustados. A polícia ficou esperando lá no terminal e agiu antes de eles anuciarem o assalto. A polícia viu que eles realmente estavam armados”, conta.

Os policiais, segundo o BO, seguiram o ônibus após receber um chamado do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e aguardaram a parada do ônibus no terminal de integração.

A pessoa que presenciou o caso disse que passageiros chegaram a descer durante a viagem e algum deles pode ter ligado para a polícia.

“Deve ter sido um dos passageiros que percebeu que não podia falar nada e ligou para a polícia quando desceu do ônibus. Foi então que a polícia veio e prendeu os homens”, finaliza.