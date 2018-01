BRUTO: Mulher nega sexo e é agredida por marido

A jovem sofreu lesões nos lábios, sangramento e ainda tentou revidar com um soco no rosto do marido

Lucas C. S., 24, foi preso na noite de sexta-feira (19), acusado de agredir a esposa de 20 anos que negou sexo. O crime ocorreu em uma residência no bairro Nova Porto Velho, na capital.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal foi a um mercado e ao retornar o marido quis manter relação sexual com a mulher. Ela recusou e foi atacada com socos no rosto. A jovem sofreu lesões nos lábios, sangramento e ainda tentou revidar com um soco no rosto do marido.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido para a Central de Polícia.