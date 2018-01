Alexandre Frota ironiza com acreana no BBB: “Lula coloca na Globo no BBB sua paquerinha. Lula não presta”

O ator pornô Alexandre Frota, que se autodenomina como crítico político nas redes sociais, ironizou a participação da estudante acreana Gleici Damasceno na 18ª temporada do Big Brother Brasil, o reality show da Globo, que começa na próxima segunda-feira, 22.

“Lula coloca na Globo no BBB sua paquerinha como ela tem sido chamada nos corredores da Globo .Esse Lula não presta fala que a Globo é Golpista mas coloca peguete no BBB 18 (sic)”, disse o ator pornô em sua página no Twitter nesta sexta-feira, 19, que também posta uma foto em que Gleici aparece ao lado de Lula.

A declaração de Frota foi repudiada pelos petistas do Acre. O deputado federal Léo de Brito escreveu em letras maiúsculas que está indignado com a declaração. “Meu repúdio indignado. Que moral tem um canalha como esse ator pornô Alexandre Frota para atacar uma pessoa tão especial como a nossa Gleici?”