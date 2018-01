Vidente diz que acreana irá para a final do Big Brother Brasil 2018, mas não levará prêmio de R$ 1,5 milhão

O vidente Valter Arauto, que previu desde tremores de terra a queda de avião, publicou em sua página pessoal na internet mais uma previsão nesta sexta-feira (19) desta vez envolvendo a primeira acreana participante do reality show BBB 2018, Gleici Damasceno.

Segundo as previsões do vidente, a acreana será classificada na grande final do BBB, mas não levará o prêmio de R$ 1,5 milhão. Segundo ele, Greici ficará em segundo lugar na disputa.

“A ACRE (ANA). Em segundo será mais que Ana pro Brasil e pro mundo. Uma Acreana”, escreveu Arauto

Valter Arauto possui uma página na internet intitulada o Orakulo do Arauto. Lá o mistico é seguido por milhares de simpatizantes e suas previsões causam espanto por terem se concretizado. Entre as previsões que mais repercutiu foi a queda do avião do time da Chapecoense, que matou a maioria dos tripulantes.

Confira o post: