URGENTE: Rio Madeira está a 54 centímetros do menor nível da grande cheia de 2014

O nível do rio Madeira continua subindo e começa a se aproximar de uma situação mais perigosa para as comunidades ribeirinhas. Hoje, o Serviço Integrado de Monitoramento e Alerta Metereológico do SIPAM – Sistema de Proteção da Amazônia, mostra que o nível do Madeira, medido na Estação Porto Velho, está em 14,33m. Dia 20 de janeiro de 2014, o ano da grande cheia, o nível era de 14,87, conforme gráfico divulgado ontem pelo Rondoniaovivo.

No mesmo gráfico, o Cotagrama mostra que não somente o rio Madeira continua subindo, mas também o rio Acre voltou a subir de nível, o que dá à situação, um tom mais crítico. As autoridades do Acre estão se mobilizando para o pior, inclusive com a construção de abrigos no parque de exposições da cidade e regirada de troncos dos pilares da ponte para evitar acúmulo de madeira e sobrecarregar a estrutura.

BR-364 Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), o Rio Madeira, na região do Abunã, está na marca de 20,19 metros. De acordo com a Defesa Civil, o nível do manancial pode variar alguns centímetros também conforme ajustes na vazão das águas das comportas das usinas existentes na região. As autoridades locais seguem em alerta, acompanhando de perto, de forma a identificar previamente caso haja um possível alagamento da BR-364. Os órgãos governamentais, em conjunto com órgãos federais, traçaram um plano de contingência para evitar que as águas do Rio Madeira invadam a rodovia. Em consonância com a diretoria das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, as comportas estão sendo abertas para evitar que o manancial do Rio Madeira tome parte da BR-364.