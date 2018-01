URGENTE: Corpo de homem que desapareceu no Purus é encontrado

Segundo consta, o corpo foi localizado na altura do seringal São Salvador

O radialista Gilmar Mendes Lima, da cidade de Manoel Urbano, acaba de repassar uma informação à redação do Senaonline.net dando conta de que foi encontrado no começo da tarde de hoje o corpo do morador Adalberto Pereira Lima, desaparecido nas águas do rio Purus desde o último dia 17.

Segundo consta, o corpo foi localizado na altura do seringal São Salvador por um morador da referida região e deverá ser encaminhado para o IML.

Vale lembrar que uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira estava trabalhando nas buscas, mas encontrou muitas dificuldades por conta da forte correnteza.

Informações indicam que Adalberto caiu nas águas Purus nas proximidades do porto de Manoel Urbano e não teve forças para sair para a margem do rio.