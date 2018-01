Sexta-feira: Nível do rio Iaco atinge 11,44 metros

De ontem para hoje, segundo medição realizada pela Defesa Civil, a elevação no nível das águas foi na ordem de 46 centímetros

Em função das constantes chuvas verificadas principalmente nas cabeceiras dos rios, o nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, aumentou consideravelmente de ontem para hoje. Nesta sexta-feira, 19, o manancial amanheceu medindo 11,44 metros em sua calha mais profunda.

De ontem para hoje, segundo medição realizada pela Defesa Civil, a elevação no nível das águas foi na ordem de 46 centímetros. Mesmo assim, não há nenhuma família desabrigada em Sena Madureira já que a cota de alerta é de 14 metros. “Geralmente as famílias começam a sair de suas casas quando o nível chega a 15,20 metros que é a cota de transbordamento. Por enquanto, está tranquilo, mas temos preocupação porque nos meses de Fevereiro e Março chove bastante”, comentou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil em Sena.

No presente momento estão descendo muitos balseiros no rio Iaco, fato que obriga os ribeirinhos a redobrarem os cuidados no intuito de evitar alagamentos de embarcações.