Secretária de Tião Viana enaltece acreana no BBB da Globo e internauta reage: “tem tantos cretinos nessa governança…”

A secretária Andréia Zillio (Comunicação) enalteceu o perfil da acreana Gleici Damasceno, escolhida para o Big Brother Brasil da Rede Globo. Destacou que está na torcida pela “mulher que tem orgulho de ser negra e é muito engajada na luta pelos direitos humanos”. A sister é fã incondicional do ex-presidente Lula, com quem aparece em várias fotografias em seu perfil no Facebook. Imagens estas que estão sendo espalhadas nas redes sociais como “contribuição” dos internautas para comunicar detalhes das preferências política da moça que mora na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Em tempos de extrema violência e conflitos entre Judiciário e polícias – o pano de fundo são as audiências de custódia, em que bandidos presos não passam sequer 24 horas detidos – o tema Segurança Pública gera nojo, revolta e comentários no limite da tolerância. A advogada Joana D´Arc reagiu à postagem de Zillio da seguinte maneira: “tem tantos cretinos nessa governança que eu escrevo vomitando”