Rentabilidade do FGTS supera a inflação pelo segundo ano seguido

Pelo segundo ano consecutivo, a rentabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) superou a inflação. Em 2017, enquanto a inflação foi de 2,9%, o FGTS foi maior e alcançou rentabilidade de 3,6%. Isso significa que o dinheiro do trabalhador depositado no fundo obteve ganho real. Essa foi também a segunda vez nos últimos dez anos que o FGTS venceu a inflação.

Esse ganho para os trabalhadores só foi possível depois de o Governo do Brasil reorganizar a economia e manter o custo de vida dentro de limites toleráveis. Uma outra medida importante foi a decisão de distribuir o lucro do FGTS com os cotistas. A primeira vez que isso ocorreu foi em 2016, quando a rentabilidade subiu de 5,11% para 7,14%.