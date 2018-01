População reclama dos serviços de telefonia colocados à disposição dos moradores na região do Alto Acre

As operadoras Oi e Claro, que oferecem serviços de internet no Acre, vêm sendo bastante criticadas pelos consumidores por conta das falhas nos serviços colocados à disposição dos moradores do Alto Acre, principalmente Brasiléia e Epitaciolândia. O site O Alto Acre reportou o problema.

Sem fiscalização eficaz por parte dos órgãos responsáveis, as quedas são constantes e deixam os clientes irritados. Não é por acaso. É o que diz Paulo Senna, que vai à cidade duas vezes por semana a trabalho. Ele diz que já foi notificado pelo chefia de seu trabalho porque não atendeu ao telefone, que, como diz, nem tocou.

“Infelizmente, nós acreanos sofremos com isso. É tão grave que já cheguei a ser chamado a atenção no trabalho, porque eles ligavam e eu não conseguia ouvir nada. Até esclarecer para o pessoal que o sinal era ruim, demorou. É preciso que as autoridades, os órgãos de fiscalização se manifestem e ajam o quanto antes”, diz.

A exemplo do grave problema, audiências e registros de boletins de ocorrências deixaram de ser feitos devido a falta da internet. A situação para com os clientes gera insatisfação também com o Poder Judiciário, que leva anos para decidir sobre os casos levados à Justiça.