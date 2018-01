Playstation 4 Pro chega ao mercado brasileiro em fevereiro por R$ 3.000

Embora considerado um console de meia-geração, o PS4 Pro é mais potente que seu antecessor e pode rodar games em resolução 4k

A Sony divulgou que o novo Playstation 4 Pro deve chegar ao Brasil no dia 19 de fevereiro, no valor estimado de R$ 3.000.

O PS4 Pro, embora considerado um console de meia-geração (que ainda utiliza a mesma plataforma e sistema do PS4 Slim) é mais potente que seu antecessor e pode rodar games em resolução 4k.

A previsão era de que o console no país em dezembro de 2017, um ano depois do lançamento nos EUA, no final de 2016.

O modelo Pro possui 8GB de memória RAM e processador AMD Jaguar de oito núcleos. A versão vendida no brasil também será equipada com 1 TB de espaço interno.

A Sony garante que o console novo será compatível com todos os jogos e assessórios do antecessor, com a diferença de que, agora, a qualidade será melhor. No comunicado enviado à imprensa, a empresa explica que alguns games devem rodar em resolução Full HD.

Apesar do preço alto, o Playstation 4 Pro chega no Brasil com valor mais acessível que o de seu concorrente, o Xbox One X, da Microsoft, vendido desde dezembro por cerca de R$ 4.000.

O PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e o óculos de realidade virtual do Playstation na feira Tokyo Game Show, no Japão, em 2016 Reuters O PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e o óculos de realidade virtual do Playstation na feira Tokyo Game Show, no Japão, em 2016. Com informações da Folhapress.