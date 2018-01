Mulher é assassinada a facadas por marido enquanto amamentava bebê

Além do bebê de 22 dias, o crime também teria sido presenciado pelo outro filho da vítima, uma criança de 9 anos

Edilene Coelho dos Santos, de 30 anos, teria sido assassinada a facadas pelo próprio marido na última quarta-feira (17), enquanto amamentava o filho recém-nascido de ambos. O crime ocorreu em Guarantã do Norte, a cerca de 700 km de Cuiabá. Segundo informações do G1, além do bebê de 22 dias, o crime também teria sido presenciado pelo outro filho da vítima, uma criança de 9 anos.

Identificado como Ademilson Nunes, o suspeito de atacar a vítima pelas costas está foragido. De acordo com a família da vítima, o marido estava em liberdade condicional pelo crime de violência doméstica, pois já havia agredido a mulher e o filho dela de 9 anos, fruto de outro casamento, diversas vezes.

O corpo de Edilene dos Santos foi velado nesta quinta-feira (18), na Capela Mortuária, e em seguida sepultado no cemitério municipal de Guarantã do Norte. As duas crianças que presenciaram o assassinato da mãe foram recolhidas e estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.