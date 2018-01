Motorista atropela 17 pedestres na Praia de Copacabana; bebê morre

Acidente aconteceu por volta das 20h15 desta quinta-feira

Um bebê de oito meses morreu e 16 pessoas ficaram feridas após um atropelamento no calçadão da Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, por um motorista que perdeu o controle de seu veículo, por volta das 20h15 desta quinta-feira, 18, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães. Dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

O carro atravessou tanto a ciclovia como o calçadão e só parou no início da faixa de areia. O motorista fugiu, mas já foi identificado e detido. No fim da noite, ele estava sendo encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde o caso será registrado. O motorista, Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, alegou ter sofrido um ataque epilético.

De acordo com informações do 19º batalhão da Polícia Militar, o bebê morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), próxima ao local do acidente. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, ao menos outras duas vítimas se encontram em estado grave.

O trânsito foi interrompido em duas faixas da Avenida Atlântica, no sentido Leme, no trecho próximo à Rua Figueiredo de Magalhães.

Um bebê está entre as vítimas. Os feridos receberam atendimento no próprio local e estão sendo encaminhados para hospitais da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quinze pessoas feridas foram levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul. Com informações do Estadão Conteúdo.