Ministério da Educação altera período de inscrições do Sisu e levantamento aponta faculdades mais procuradas

O Stoodi, plataforma de educação à distância com foco em vestibular/Enem, divulgou levantamento com os principais dados da edição 2017 do Sisu, que podem nortear a escolha neste ano, feita com base na nota do Enem, também divulgada hoje (18)

Depois da divulgação da nota do Exame Nacional do Ensino Médio nesta quinta-feira (18), muitos estudantes já começaram a pensar na inscrição no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), iniciativa do Ministério da Educação pela qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos participantes do Enem. Outra novidade divulgada pelo Ministério da Educação foi a antecipação na data de inscrição para o Sisu. Antes previstas para o final do mês, agora as inscrições dos alunos interessados deverão ser efetuadas já na próxima semana, no período de 23 a 26 de janeiro.

Para auxiliar os futuros universitários, o Stoodi, plataforma de educação à distância com foco em vestibular/Enem, fez um levantamento dos principais dados da edição 2017 do Sisu, que podem nortear a escolha neste ano. Os números foram segmentados por instituições e cursos mais procurados, e maiores e menores notas de corte.

Com 171.825 inscrições, a instituição mais procurada pelos estudantes no ano passado foi a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seguida pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 144.322 inscritos, e pela Universidade Federal do Ceará, com 140.849.

Em relação aos cursos com maior número de inscrições, o campeão foi o de Análise e Desenvolvimentos de Sistemas, com 21.787 estudantes inscritos. Em segundo e terceiro lugares, vêm as faculdades de Direito e de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, com 17.166 e 13.084 inscrições, respectivamente.

Quanto à nota de corte mais alta, o destaque vai para o curso de Direito da Universidade Federal Fluminense, que exige, no mínimo, 837,8 pontos no Enem. Quem enfrentou a segunda maior nota de corte (831,3) foram os candidatos ao curso de Medicina na Universidade de São Paulo. O terceiro lugar ficou com outro curso de Medicina, o da Universidade de Brasília, cuja nota de corte foi 829,6.

Já a menor nota de corte do Sisu 2017, no topo da lista que deve chamar a atenção dos alunos que não apresentaram um desempenho tão bom no Enem, foi a do curso de Física no Instituto Federal do Piauí (IFPI), no período noturno, com 547,05 pontos. Confira abaixo o levantamento completo do Stoodi:

As instituições com mais inscrições no Sisu 2017

1 – Universidade Federal de Minas Gerais: 171.825

2 – Universidade Federal de Pernambuco: 144.322

3 – Universidade Federal do Ceará: 140.849

4 – Universidade Federal do Maranhão: 131.899

5 – Universidade Federal de Goiás: 130.077

6 – Universidade Federal da Bahia: 118.998

7 – Universidade Federal do Rio de Janeiro: 117.315

8 – Universidade Federal da Paraíba: 117.256

9 – Universidade Federal Fluminense: 112.841

10 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo: 112.615

10 cursos com mais inscrições

1 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-Análise e Desenvolvimento de Sistemas:21.787

2 – Universidade Federal de Minas Gerais – Direito: 17.166

3 – Universidade Federal de Minas Gerais – Medicina: 13.084

4 – Fundação Universidade Federal do ABC – Ciência Tecnológica: 12.714

5 – Universidade Estadual do Piauí – Pedagogia: 12.115

6 – Universidade Federal de Pernambuco – Educação Física: 11.397

7 – Universidade Federal do Maranhão Pedagogia: 11.112

8 – Universidade Federal de Goiás – Direito: 10.913

9 – Universidade Federal do Maranhão – Direito: 10.862

10 – Universidade Federal de Goiás – Medicina: 10.402

10 maiores notas de corte

1 – Universidade Federal Fluminense – Direito: 837,8

2 – Universidade de São Paulo – Medicina (cotas): 831,3

3 – Universidade de Brasília – Medicina: 829,6

4 – Universidade Federal do Paraná – Medicina: 826,2

5 – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Medicina: 822,31

6 – Universidade de São Paulo – Engenharia Mecânica: 821,1

7 – Universidade de São Paulo – Engenharia Mecatrônica: 819,3

8- Universidade Federal de Santa Catarina – Medicina – 818,5

9- Universidade Estadual de Minas Gerais – Medicina – 817,1

10- Universidade de Brasília – Medicina (cotas) – 814,1

10 menores notas de corte do Sisu 2017

1. IFPI – Física – Licenciatura Noturno Campus São Raimundo Nonato: 547,05

2. UFMT – Ciências Naturais e Matemática – Física Licenciatura Noturno 548,42

3. IFPI – Física – Licenciatura Noturno Campus Angical: 549,28

4. IFPI – Química – Licenciatura Noturno: 549,29

5. UESPI – Ciências Biológicas Licenciatura Noturno: 549,62

6. UNIPAMPA – Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Bacharelado Noturno: 549,86

7. UNICENTRO – Letras/Português Licenciatura Noturno: 549,96

8. UNIPAMPA Campus Caçapava do Sul – Ciências Exatas Licenciatura Integral: 550,56

9. UEPB – Física Licenciatura Integral – Ampla concorrência: 550,84

10. IFPI – Química – Licenciatura Vespertino – Ampla concorrência: 551,29

