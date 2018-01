Ilzomar já curou a pneumonia, agradece as orações com sorriso e pode deixar a UTI até domingo

O delegado de polícia civil, sargento aposentado do Exército Brasileiro e ex-goleiro Ilzomar Pontes do Rosário, reage com sorriso ao ser informado que os acreanos estão torcendo e rezando pela sua recuperação. Ele permanece na UTI de um hospital no Estado do Pará.

O ex-militar, muito querido entre os desportistas e dançarino extremamente hábil, esteve em estado muito crítico, provocando previsões de morte rápida por alguns médicos. Nesta quinta-feira, a reportagem de acjornal.com conversou com a mulher de Ilzomar, Aurinete Souza, que concedeu entrevista enquanto segurava a mão do marido.

“Conseguimos curar a pneumonia. Ele melhorou muito, está perto de estável. Está consciente, e responde por gestos devido a uma traqueostomia. Temos fé que em quatro dias ele deve sair da UTI e ser levado para o leito. Daqui a gente percebe essa corrente maravilhosa dos acreanos, que torcem e oram por sua melhora. Quando digo isso, ele reage com um sorriso, como se estivesse muito feliz ao saber disso”, disse Aurinete.

Ilzomar contraiu esclerose lateral amiotrófica (ELA), conhecida também como doença de Lou Gehrig. A doença, neuro-degenerativa, raríssima, pode perdurar por anos ou a vida inteira e suas causas ainda são estudadas.

“Ele não sentia nada quando fizemos uma viagem de 30 dias pelo Nordeste e passamos pelo Rio de Janeiro. Ao retornarmos, ele rompeu a panturrilha quando se exercitava numa academia. Teve que parar de correr. Duas semanas após, o corpo começou a definhar e havia dormência na ponta dos dedos. Uma neurologista pediu o exame eletroneuromiografia, que deu positivo para esta doença. Não quisemos acreditar e buscamos uma segunda opinião em São Paulo, num hospital de referência. Infelizmente veio a confirmação. A gente sabe das dificuldades de cura, mas a fé é maior que qualquer sentimento negativo. Vamos esperar. Pedimos que continuam orando pelo Ilzomar. É um ser humano incrível, que tem muito a compartilhar conosco nessa terra”, concluiu Aurinete.