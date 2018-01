Hospital de Sena anuncia redução nos atendimentos no Laboratório de exames; Somente 20 fichas serão entregues

A medida está sendo tomada por conta do pouco material existente para suprir a demanda

A partir desta semana o Laboratório de exames do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, estará reduzindo o atendimento à população. Anteriormente eram entregues todos os dias em torno de 40 fichas para quem precisasse realizar exames de sangue, urina, dentre outros, mas agora apenas 20 fichas serão distribuídas aos moradores.

Segundo informou Juza Bispo, Gerente-geral do Hospital de Sena, a medida está sendo tomada por conta do pouco material existente para suprir a demanda. “Nós sabemos que nesse começo de ano tem a parte de licitação para a compra de materiais e essa burocracia é muito complicada. Ou a gente reduz o número de fichas ou então daqui uns dias o Laboratório fecha. Acreditamos que no começo de Abril o atendimento volte ao normal”, comentou.

Ele também pediu a compreensão da comunidade nesse sentido. “O Laboratório tem o dever de atender, com exames, os pacientes que estão internados no Hospital. Mesmo assim, diante da necessidade, nós abrimos vagas para o público externo, entretanto, estamos diante dessa dificuldade. Sabemos que é uma medida difícil, mas esperamos contar com o apoio da população”, salientou.

O ideal seria a Prefeitura implantar um Laboratório de Exames em Sena Madureira, mas a administração ainda não sinalizou pra isso.