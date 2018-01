Fugindo da Polícia, ladrões abandonam motocicleta roubada no Bairro Ana Vieira

Ao notar a presença da guarnição, os ladrões abandonaram o veículo e se evadiram para o matagal

A Polícia Militar conseguiu recuperar nesta semana mais um veículo que tinha sido roubado em Sena Madureira. Trata-se de uma Motocicleta Honda, Pop 100, de Placaas NAF 5133.

Segundo informações, no último final de semana essa moto tinha sido roubada de um morador no Bairro Cristo Libertador. Naquela ocasião, os bandidos encostaram uma faca no corpo da vítima e ordenaram que o mesmo descesse do veículo. Em seguida, evadiram-se do local.

Diante das informações contidas no Boletim de Ocorrência, a PM redobrou a atenção e conseguiu recuperar a moto no Bairro Ana Vieira. Ao notar a presença da guarnição, os ladrões abandonaram o veículo e se evadiram para o matagal. Eles podem ser presos a qualquer momento.

A Pop 100 foi levada para a Unidade de Segurança Pública de Sena, onde será restituída ao verdadeiro dono.