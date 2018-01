Foragido da justiça de Goiás é preso pela Policia Civil em Manoel Urbano

Após trabalho investigativo, agentes de Polícia Civil coordenados pelo delegado Samuel

Mendes, no município de Manoel Urbano, distante 228 km da capital, prendeu Luzeni

Rodrigues Pereira, 35, foragido da justiça de Goiás com mandado de prisão em aberto.

A investigação apontou que Luzeni tinha mandado de prisão em aberto e que havia

conseguido fugir da cadeia pública no dia 07/10/2006. Ele cumpria pena pelo crime de

homicídio da própria esposa e estupro da sua filha de apenas 9 anos. A pena foi estabelecida

pela justiça do Estado de Goiás em mais de 50 anos de reclusão em regime fechado.

No momento da prisão, luzeni estava portando documentos de identificação e CNH

falsificados, provas indeléveis que passaram a fazer parte do inquérito aberto pela autoridade

policial com indiciamento de estelionato e falsidade ideológica.

Além do apuratório dos crimes, comprovadamente pela condenação através de processo

transitado e julgado, a investigação descobriu que havia outras acusações de cometer duas

tentativas de homicídio e outros crimes de menor potencialidade, todos eles cometidos nas

cidades vizinhas de Iporá e Israelândia, cidades localizadas na região Centro-Oeste do Estado

de Goiás.

O investigado vivia na cidade de Manoel Urbano, escondido e realizando pequenos serviços

em propriedades localizadas em aérea rural do município desde 2014. O delegado responsável

pelo inquérito, Samuel Mendes, ressaltou o trabalho da investigação que resultou na prisão do

foragido.

“É praxe a consulta no banco de dados da justiça e iniciamos a investigação que descobriu que

o acusado seria foragido da justiça e que estaria usando documentos falsos, abordamos e

fizemos uma busca e averiguação dos documentos o que nos ficou claro a falsidade ideológica.

Os dados por ele usado pertencia a um grande empresário de Goiás. Estamos intensificando

nossas investigações seguindo diretrizes do nosso secretário Carlos Flavio que segue alinhado

com a Secretaria de Segurança Pública”, declarou Samuel Mendes.

Recapturado, lezeni terá sua prisão comunicada as autoridades do Estado de Goiás e

possivelmente recambiado e colocado em reclusão.

