“Eu estarei no palanque com o Gladson Cameli”, diz deputado do DEM

O deputado estadual Antônio Pedro, do Democratas, partido de Tião Bocalom, assegurou ao Blog do Evandro Cordeiro que vai estar no palanque do candidato a governador Gladson Cameli (PP). A declaração se choca com os rumos de seu partido, que trabalha uma candidatura alternativa ao Governo. O coronel PM Ulysses Araújo já teria sido convidado formalmente, inclusive, por Bocalom, para o candidato dos Democratas.

Eleito pelo DEM em 2014 para seu primeiro mandato, Antônio Pedro disse detestar mudança de partido, mas em nome do bom senso, para garantir a vitória da oposição nas eleições desse ano, ele se submeteria até a uma troca de sigla. Faria isso para estar no palanque do senador.

O parlamentar reafirma seu respeito à pessoa de Tião Bocalom, mas naturalmente se coloca antagônico aos posicionamentos políticos do presidente, ao ser contra uma candidatura alternativa. “A oposição precisa se unir em torno de uma candidatura única, ganhar a parada no primeiro turno e pronto. Só será possível assim. De outra forma vamos deixar o PT mais quatro anos, para terminar de acabar com a economia de nosso Estado”, afirma.

Antônio Pedro rejeita apontar nomes para a composição da chapa majoritária, mas sublinharmente deixa escapar certa preferência pelo nome do deputado federal e pastor Alan Rick como vice de Cameli. Mas tipo assim: se não der Alan, ainda assim o deputado vai apoiar a candidatura de Gladson.