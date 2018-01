Epitaciolândia melhora ramal para escoamento de produção de suínos no município

Atendendo às necessidades dos produtores rurais, o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores está fazendo a restauração e o empiçarramento do ramal do 20, no Km 20 da rodovia, que passa pela escola e que é um importante polo na produção de suínos selecionados do município. No local, vários produtores trabalham com a engorda de suínos para o frigorífico Dom Porquito, que oferece os animais e a ração e os pequenos produtores e suas famílias fazem a criação.

Há cerca de dois mil animais prontos para o bate no local. Os porcos são todos da raça ladrasse própria para a carne. Com baixo teor de gordura, são criados em média por três meses e quando alcançam o peso médio de 60 kg, estão prontos para o abate.

Cada família chega a receber de R$ 6 a R$ 8 mil por cada ciclo de 90 dias de produção, entre o recebimento dos filhotes e a entrega para o abate. Desta forma, a frigorífico Dom Porquito torna-se fundamental para o desenvolvimento rural do município e é o esteio da produção de uma legião de parceiros.

Ao dar condições de trafegabilidade cada vez melhor ao ramal, a prefeitura de Epitaciolândia na pessoa do prefeito Tião Flores, fazem a sua parte no compromisso de ajudar a promover o desenvolvimento do meio rural.