Dono de agência de modelos condenado por crimes sexuais tem pena reduzida em 12 anos no AC

O empresário Osmir D’Albuquerque Lima Neto, condenado a 54 anos de prisão em regime fechado por crimes sexuais contra modelos de sua agência, teve a pena reduzida em 12 anos. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e a decisão foi dada pela Câmara Criminal ainda em dezembro do ano passado.

Neto responde pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de menores cometidos contra 19 vítimas. A sentença foi dada pelo juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Acre, Romário Divino em dezembro de 2013.

Dono da agência de modelos Órion, o empresário foi preso no dia 3 de junho de 2013 durante a ‘Operação Glamour’, deflagrada pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, foram identificadas 19 vítimas não só da capital acreana, mas também nos municípios de Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.