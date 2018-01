Dois supostos assaltantes são mortos na BR 364 a tiros efetuados por um suposto policial

No início da noite desta quinta-feira (18), um suposto assalto resultou na morte de dois homens a tiros por um suposto policial.

De acordo com as poucas informações André Vitor Marcos de Sousa, de 20 anos e Joel Vieira da Silva, de 25 anos foram mortos na altura do quilômetro 04 da BR 364, próximo ao Loteamento Santo Afonso.

A dupla segundo informações de testemunhas foi morta a tiros nas costas efetuados por um suposto policial, minutos depois da dupla supostamente ter tentado cometer um roubo ( assalto), na região do bairro da Vila Acre e um suposto policial a paisana que teria testemunhado a tentativa de assalto seguiu a dupla que estava em uma moto, quando na altura do km 04 ocorreu uma troca de tiros contra os supostos assaltantes e o suposto policial.

André Vitor Marcos de Sousa, de 20 anos, teria sido atingido com um tiro nas costa e morreu no local.

Joel Vieira da Silva, de 25 anos também atingido a tiros pelo suposto policial foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado crítico morrendo minutos depois, quando era atendido pela equipe de traumas da unidade de urgência e emergência.

Relacionado