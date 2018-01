Comerciante faz campanha para arrecadar alimentos, roupas e calçados para 9 filhos que perderam mãe no interior do AC

Família tem nove crianças e pai foi obrigado a se mudar para zona urbana de Tarauacá após morte da esposa há cerca de uma semana.

A comerciante Maria do Livramento Germano, que vive no bairro da Praia, em Tarauacá, interior do Acre, faz uma campanha para arrecadar alimentos roupas e calçados para uma família que está vivendo em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, são nove crianças e o pai delas, um senhor de idade que ficou viúvo há cerca de uma semana e agora cuida dos filhos sozinho.

Segundo Maria, João Savando da Silva e os nove filhos moravam em uma área rural localizada no Rio Acurauá. Depois da morte da esposa de Silva, por causas desconhecidas, eles foram obrigados a se mudar para a casa do irmão do homem, na terça-feira (16), que é vizinho de Maria.

A comerciante fala que, com a chegada da família, 20 pessoas estão vivendo na mesma casa.

“Eles estão passando fome, não têm recursos e estão precisando de dormida, roupas e calçados. Passei lá esta semana para ver a situação deles e é bem precária. Quando eles chegaram na casa do meu vizinho [irmão do pai das crianças], todo mundo tinha pegado uma chuva bem forte no caminho e estavam com as roupas e os objetos que tinham trazido molhados”, relembra a mulher.

Maria afirma que já passou na casa de alguns vizinhos e amigos para arrecadar alguns alimentos para a família que veio do Rio Aracauá. De acordo com ela, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Tarauacá forneceu dois colchões e alguns lençóis para a família.

“Mesmo assim, continuo arrecadando coisas para eles, porque todos estão precisando muito de ajuda. O João é bem idoso, está sem emprego e não condições físicas de trabalhar. A única renda deles é o dinheiro que vem do Bolsa Família, mas é pouco. O irmão dele está doente e já vivia com mais nove pessoas. Agora, com o João e os filhos dele, são 20 vivendo na mesma casa”, finaliza Maria.