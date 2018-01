Buraqueira provoca mais um acidente na estrada de Sena

Segundo informações, o Fiat transportava dois moradores de Sena Madureira que não ficaram com nenhum ferimento grave

Um acidente automobilístico foi registrado na manhã desta sexta-feira, 19, na altura do km 30 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. A batida foi entre um Fiat Pálio, de placa OVG 9987 e uma carreta.

Pelo o que consta, o Fiat viajava sentido Rio Branco e a carreta também estava no mesmo sentido. No momento em que o motorista do Fiat freou para desviar alguns buracos, a carreta bateu atrás e foi parar dentro de uma ribanceira.

Segundo informações, o Fiat transportava dois moradores de Sena Madureira que não ficaram com nenhum ferimento grave, sendo que os danos foram apenas de ordem material.