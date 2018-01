Atualização cadastral de aposentados e pensionistas deve ser feita no mês de aniversário, diz Acreprevidência

O Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) alerta os aposentados e pensionistas que a partir desse ano os beneficiários vão ter que fazer o recadastramento mensal de acordo com a data de aniversário. A atualização pode ser feita no site do órgão ou nos guichês do instituto, na Rua Benjamin Constant, 351, bairro Cerâmica.