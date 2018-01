Assembleia de Deus da convenção de Belém abre primeira igreja no Acre

A igreja Assembleia de Deus Rio Branco, presidida pelo pastor Luiz Gonzaga e agora filiada à Convenção de Belém, abrirá seu primeiro templo no Acre. Será na avenida principal de Senador Guiomard, ao lado da lanchonete do Japonês. A inauguração está marcada para o dia 4 de fevereiro. Agora, além da sede, na avenida Antônio da Rocha Viana, e das mais de cem congregações na capital, o novo ministério começa a se expandir pelo interior, com esse templo no Quinari. O pastor presidente da igreja no município vizinho será o experiente pastor Luzivan Aguiar, que já sonha com a abertura, também, de novas congregações naquela cidade. “Vamos expandir a obra do Senhor para cumprir o Ide”, afirma o ministro. Quanto a liturgia nada mudará, segundo Luzivan. A igreja continua sendo a Assembleia de Deus tradicional, criada em 1910 pelos suecos Gunnar Vingren e Daniel Berger.

Relacionado