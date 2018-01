“Agora sei quem são meus amigos”, diz vereador que foi preso e acaba de ser inocentado

O vereador Joelson Pontes, do PP de Brasileia, volta a sentar em sua cadeira na Câmara logo na primeira sessão desse ano, em fevereiro, depois de ter seus direitos garantidos pela Justiça, após ser humilhado por uma cadeia e a perda do mandato por intermináveis quatro meses. Humilde e tratado outra vez como liderança em seu município, Pontes disse ao Blog do Evandro Cordeiro que volta de cabeça erguida, “sem ressentimentos ou mágoas de ninguém”. Joelson diz estar satisfeito por poder voltar a discutir aquilo que mais gosta, a política. O parlamentar, que está no segundo mandato, é servidor do Detran e, além da atuação na casa do povo, é também conhecido por trabalhar no trânsito. Aliviado pelo reconhecimento da Justiça à sua inocência, Joelson nem quer falar sobre o passado. “Quero olhar para a frente”, afirma ele, que foi acusado de fazer parte de esquemas criminosos da gestão anterior. Bola pra frente!

