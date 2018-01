Acreanos se juntam a milhares de fieis para chegada do Papa em Puerto Maldonado, no Peru

Ana Maria e Silvana Vieira são duas entre milhares de acreanos que chegaram na noite de quinta-feira (18) com o sonho de ver o Papa Francisco durante sua agenda em Puerto Maldonado. Elas foram até a Praça das Armas onde a Paroquia Nossa Senhora de Caritas organizou uma vasta programação de danças e cantos de grupos religiosos que entra pela noite de vigília, uma preparação para receber a santidade.

“Eu sou católica praticante, não poderia deixar de estar aqui nesse momento histórico para ver a maior autoridade de nossa Igreja. Trouxe minha filha Silvania que também é católica para praticarmos a fé” disse Ana Maria.

Milhares de turistas se concentraram por Avenida Leon Velarde onde foi montado um palco central para as apresentações. A pé, de Torito, através de caravanas, vans, ônibus, fieis não param de chegar na capital da Província de Tambopata.

Muitos grupos de religiosos fizeram questão de vim caracterizados. Entre o fim da tarde e o início da noite, fanfarras puxaram o início das apresentações culturais desfilando nas principais ruas da cidade.

No corredor que divide a Avenida Leon, milhares de romeiros aproveitam as ofertas dos vendedores que se espremem nas calçadas. A imagem do Papa Francisco é a mais vendida, em camisetas, bonés, cartazes, calendários, chaveiros e outras lembranças.

Tribos indígenas que participam de um momento especial com a Santidade, no Coliseo Madre de Dios, desfilam entre os fieis e participam da vigília. O trânsito já está fechada na zona central de Puerto Maldonado.

Acesso com ingressos será na madrugada de sexta-feira

De acordo com o que a reportagem do ac24horas apurou, o acesso ao Instituto Jorge Basadre, pela avenida Tambopata, para os fieis que desejarem participar da benção que será dada pelo Pontífice, será entre as 4h30 e 6h20 da manhã.

A Policia Nacional do Peru reforça a segurança na cidade. A partir das 3 horas da manhã, em um raio de 5km será interrompido a trafegabilidade com carro ou qualquer veículo motorizado. Tudo para facilitar a romaria dos fieis até o Instituto. Ingressos estão sendo distribuídos em uma central em frente a Praça das Armas.

O transporte de carro só será liberado as 6h30 da noite de sexta-feira. Cerca de 200 mil pessoas são esperadas para prestigiar a passagem do Papa Francisco em Puerto Maldonado.