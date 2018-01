Vanda Milani vence consulta nas redes sociais sobre disputa para deputado federal

A procuradora de Justiça Vanda Milani venceu essa semana uma consulta nas redes sociais proposta pelo site acjornal, para ver quem tem bala na agulha para a disputa de deputado federal deste ano. Com 48% ela superou até a deputada Jéssica Sales (PMDB), uma das mais atuantes da atual legislatura, e a sindicalista Rosana Nascimento, presidente da CUT, outro nome forte. Milani, filiada no Solidariedade, disputará as eleições para deputado federal, depois de ficar na primeira suplência em 2014. “Esse ano vamos corrigir os erros da eleição passada para que minha mãe possa representar o povo acreana em Brasília nesse novo momento que será a partir de 2019”, diz o filho dela, o médico Israel Milani, que também poderá disputar as eleições para deputado estadual.

