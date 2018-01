Vaga de estágio na PGE – AC

Procuradoria-Geral do Estado do Acre recruta estagiários para vagas imediatas e de cadastro reserva. Só podem concorrer graduandos em Direito.

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC – publicou no Diário Oficial do Estado o edital n° 01/2018 de processo seletivo destinado ao preenchimento de 13 vagas e formação de cadastro de reserva de estágio de estudante de nível superior.

Somente poderão realizar estágio os estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 10º período, ou equivalente, das seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE/AC. O estagiário fará jus a uma bolsa de estágio, no valor de R$ 400,00, e auxílio-transporte de R$ 140,00, em jornadas de estágio de 20 horas semanais.

As inscrições serão realizadas no período de 22 de janeiro a 23 de fevereiro de 2018, online pelo e-mail estagio.pge@ ac.gov.br ou presencial, na sede da PGE, na Avenida Getúlio Vargas, 2852, Bosque, CEP 69.900-589, na sala do Centro de Estudos Jurídicos da PGE.

O processo seletivo será composto prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva. A prova está prevista para ser realizada no dia 13 de março de 2018, na sede da PGE, com duração de quatro horas.

O período de vigência do processo seletivo será de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período, a critério da instituição. No dia da prova o candidato deverá trazer uma lata de leite em pó, que será doada a uma entidade filantrópica.

Fonte: http://www.pge.ac.gov.br/2018/01/18/3591/