USUÁRIO: Filho é preso por ameaçar matar pai de 71 anos

Oziel C. L., 31, foi preso na tarde desta quarta-feira (17) após ameaçar matar o próprio pai de 71 anos. O crime ocorreu em uma residência no bairro Caladinho, zona Sul de Porto Velho.

O idoso acionou a Polícia Militar e informou que o filho mora em uma invasão nas proximidades e hoje chegou na casa dele exaltado, afirmando que ia matar o pai e todos no imóvel. Em seguida, ele quebrou a porta da casa do pai com socos e pontapés. O idoso disse ainda que o filho é usuário de drogas e sempre causa problemas.

Diante dos fatos, Oziel recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.