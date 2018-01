Usinas afirmam a Defesa Civil que está tudo sob controle; rio Madeira atinge cota de alerta

Na cidade de Porto Velho, o rio Madeira atingiu a cota de alerta no inicio da noite desta quarta-feira (17), ao marcar 14 metros. Os dados são da Defesa Civil de Rondônia que esteve monitorando o nível do manancial e inclusive foram até as Usinas hidrelétrica de Jirau e Santo Antônio hoje, para acompanhar de perto os trabalhos que vem sendo feito para garantir que as águas não inundem a BR-364.

Ao atingir a cota de alerta em Porto Velho o rio Madeira atinge primeiro o bairro Balsa e o conhecido beco Gravatal. O rio que esta semana ficou oscilando entre 13,52 metros até 13,95 metros atingiu a cota de alerta e chamou a atenção das autoridades de Defesa Civil da região.

Pela amanhã o chefe de monitoramento da Defesa Civil, Anderson Luiz disse que esteve com uma equipe do órgão nas Usinas Hidrelétricas para saber de perto como estava se dando o monitoramento do rio Madeira e a vazão que estava sendo realizada para garantir que as águas não cheguem a transbordar atingindo grandes áreas na Capital rondoniense, mas principalmente a BR-364.

De acordo com Luiz, a direção da Usina continua afirmando que tudo está dentro do esperado e qualquer aumento sucessivo que as águas do Madeira apresentem, um alerta será encaminhado ao DNIT, Defesa Civil e demais órgãos competentes.