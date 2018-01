Servente sofre queimaduras dentro de barco no rio Iaco e está internado no hospital de Sena

Ao todo, sete pessoas estavam dentro da embarcação, mas somente Remarque ficou com queimaduras mais graves

Encontra-se internado em uma das enfermarias do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o servente Remarque Vitoriano da Silva, 45 anos de idade, residente no Bairro Bom Sucesso. Ele foi vítima de um acidente quando trafegava em um barco em direção ao seringal Novo Destino, rio Iaco.

Segundo informações, num dado momento da viagem o tanque do motor secou e Remarque que estava no timão do motor decidiu abastecê-lo. No mesmo instante sua sobrinha resolveu fazer um café próximo aos corotes de gasolina. “Foi tudo muito rápido. Quando vi o fogo já estava cobrindo tudo e não tive tempo de sair do local a tempo de não ser queimado. Graças a Deus estou vivo para contar a história”, comentou.

Ao todo, sete pessoas estavam dentro da embarcação, mas somente Remarque ficou com queimaduras mais graves no braço direito e na perna direita. Internado no hospital, ele se recupera bem.

Remarque Vitoriano trabalha como servente na Escola Municipal Eugênio Areal e aproveitou o período de férias para visitar parentes no interior da cidade.