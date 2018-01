PRF aborda suspeito em Xapuri e descobre cativeiro com dois bandidos e cinco reféns em Rio Branco

Criminosos mantinham família refém até que comparsa conseguisse atravessar a fronteira

Na noite desta quarta-feira (17), agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um veículo modelo Fiat Strada de cor vermelha na BR-317, próximo ao município de Xapuri. Durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação do veículo e do motorista, identificado como Antônio Daividson Lima de Souza, que aparentava estar muito nervoso.

Desconfiados da postura do condutor, os policiais fizeram alguns questionamentos em razão do motivo da viagem de Antônio, que afirmou estar indo visitar uma tia no município de Brasileia. Porém, ao entrar em detalhes, Daividson sequer conseguiu informar o nome da tia a quem visitaria, levantando suspeitas dos policiais.

A PRF entrou em contato direto com o Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp) e pediu que uma viatura da PMAC fosse até o endereço em Rio Branco registrado no veículo que Antônio conduzia.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um cativeiro onde dois criminosos mantinham cinco pessoas de uma família refém até que Antônio conseguisse atravessar a fronteira em direção a Cobija, município localizado na Bolívia.

Os policiais prenderam os dois bandidos e libertaram os reféns. Antônio recebeu voz de prisão e foi levado a delegacia, acusado pelo crime de receptação.