Prefeitura de Santa Rosa do Purus – AC realiza processo seletivo

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, no Acre, abre o edital n° 01/2018 de processo seletivo simplificado destinado a contratação de profissionais temporários para atuar no ano de 2018, na Rede Municipal de Saúde. A remuneração ofertada varia de R$ 954,00 a R$ 2.800,00, em jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

São ofertadas seis vagas de níveis médio e superior para Assistente Social, Profissional de Educação Física, Fisioterapeuta, Técnico em Enfermagem, Cirurgião Dentista e Auxiliar ACD ou ASB ou THB.

As inscrições podem ser efetuadas nos dias 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 de janeiro de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde. A taxa de inscrição será de R$ 20,00, para nível médio e R$ 30,00, para nível superior.

Os candidatos serão selecionados por meio da avaliação do currículo vitae e entrevista individual. O resultado será divulgado no e nos Murais da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde, no dia 02 de fevereiro de 2018.

A validade do processo seletivo simplificado será de até um ano, possibilitada a sua prorrogação sucessiva, devidamente justificada.

