Polícia Federal estima que 15 mil pessoas passem pela fronteira do Acre durante visita do Papa ao Peru

Somente em sete dias, número de imigrações alcança média de meses considerados alta temporada, segundo PF. Papa visita os países do Chile e Peru entre os dias 15 e 21 de janeiro.

A Polícia Federal no Acre estima que 15 mil pessoas passem pela fronteira acreana para chegar ao país vizinho, Peru, durante a visita do papa Francisco. O líder católico vai passar por países do Chile e Peru, vizinhos do Acre entre os dias 15 e 21 de janeiro.

Na cidade de Puerto Maldonado, que fica a quase 600 quilômetros da capital acreana, a visita ocorre na sexta-feira (19). O Papa deve chegar à cidade peruana, que faz fronteira com Assis Brasil, às 10h.

Primeiro ele vai se encontrar com padres e fazer visitas à casa de crianças carentes. Depois, ele participa de um almoço com os índios acreanos e rondonienses.

Conforme a Polícia Federal, em meses considerados de alta temporada, o número de pessoas chega a 15 mil. Com a visita do líder religioso, em apenas sete dias o número de imigrações vai alcançar o registrado durante um mês.

Sesacre orienta sobre riscos de saúde durante visita

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) dá dicas sobre saúde para as pessoas que vão seguir até o país vizinho para a visita do Papa. Um documento produzido pelo governo peruano, recebido por meio do Ministério da Saúde, avalia os riscos de saúde devido o trânsito de milhares de pessoas do Peru, Brasil e outros países da América do Sul.

Uma das dicas é o cuidado com a alimentação e o consumo de água. Segundo o documento, devido a quantidade de pessoas que o país vizinho vai receber durante a visita, a oferta de serviço pode ficar precária e as pessoas precisam ter atenção com o consumo de alimentos e água contaminados.

A presença de Influenza A e outros vírus respiratórios na região podem representar maior risco, de acordo com o documento. Há ainda, a presença de dengue, zika, malária, leishmaniose e leptospirose na região.

A Sesacre orienta ainda que os brasileiros que forem cruzar a fronteira para a visita do papa Francisco procurem uma unidade de saúde e sejam imunizados contra influenza e febre amarela.

Documentação necessária

Quem pretende participar da agenda do líder religioso no país vizinho precisa se atentar para os documentos que precisam ter em mãos na hora de passar pela fronteira.

O primeiro deles é a cédula de identidade (RG) ou passaporte. Não são aceitas as carteiras Nacional de Habilitação (CNH), profissionais e certidão de nascimento.

Para ingressar no Peru com veículos em nomes de terceiros, é necessária a apresentação de Procuração Pública, que deve contar com a “Legalização da Convenção da Apostila da Haia”.

No caso do veículo pertencer a pessoa jurídica, deverá ser apresentada a cópia autenticada do Contrato Social e, se for o caso, a autorização pública do sócio.

Os menores precisam de autorização dos genitores se não estiverem acompanhados de ambos. Segundo a delegada federal Diana Calazans Mann, para viajar com os pais, menores de 18 anos precisam carregar passaporte ou, se for para os países da América do Sul, carteira de idade original.

“O novo passaporte brasileiro (azul) não tem informações de paternidade, portanto, é preciso apresentar o documento de identidade no check-in. Para crianças viajando somente com o pai ou com a mãe, o outro deverá autorizar por escrito, com firma reconhecida em cartório por autenticidade, por semelhança ou por escritura pública”, informou a delegada.

Segurança nas estradas

Apesar de ser um assunto específico e uma curta passagem por Puerto Maldonado, autoridades brasileiras já montaram o esquema de segurança no Acre.

“A aduana vai funcionar 24 horas, assim como Polícia Federal na imigração também. A Polícia Rodoviária Federal vai atuar, principalmente, no trevo de Xapuri, Brasileia e Assis Brasil “, explica Cezar Henrique, superintendente da PRF-AC.

O líder católico vai passar por países do Chile e Peru, vizinhos do Acre entre os dias 15 e 21 de janeiro (Foto: Edgard Garrido/ Reuters)