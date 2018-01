PM apreende espingarda na estrada de Manoel e captura infrator

Preso em flagrante, Amazonino Costa foi conduzido à Unidade de Segurança Pública de Sena e ainda hoje deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes.

Policiais militares de Sena Madureira realizaram na manhã desta quinta-feira, 18, a prisão do nacional Amazonino dos Santos Costa, na altura do km 10 da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano. Em seu poder, os agentes encontraram uma espingarda calibre 28 com o cano serrado e, ainda, 9 cartuchos, sendo três deles intactos e outros seis já deflagrados.

Segundo informações, a arma tinha sido furtada de uma residência na Gleba São Jorge, ramal do 20, e provavelmente seria utilizada para a prática de algum delito em Sena Madureira.

Preso em flagrante, Amazonino Costa foi conduzido à Unidade de Segurança Pública de Sena e ainda hoje deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes.