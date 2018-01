Participante do BBB18 se diz bruxa e descendente de E.T.s

Muito ligada a espiritualidade e ocultismo, Ana Paula acredita que seu próprio pai é reptiliano

A catarinense Ana Paula, de 23 anos, foi a primeira participante do “BBB18” a ter a identidade revelada pela emissora.

Em entrevista ao vivo no “Vídeo Show”, ela afirmou ser bruxa e astróloga, e ainda disse que não suporta arianos nem aquarianos.

Muito ligada a espiritualidade e ocultismo, a jovem acredita que seu próprio pai é um reptiliano, uma espécie de extraterrestre que teria vários habitantes disfarçados vivendo na Terra.

Apesar da personalidade séria, a jovem afirma ter também um lado brincalhão.

“Tenho os dois lados: o sério e o brincalhão. Comigo não tem meio termo. Não sei o que existe entre o 8 e o 80”, disse a participante. “Sou brincalhona, piadista, acho que isso pode me ajudar no jogo”. Com informações da Folhapress.