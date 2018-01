No Acre, 50 mil candidatos acessam resultado do Enem 2017

A liberação do resultado das provas escritas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) movimentou os candidatos à prova nacional. No Acre, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pelo menos 50 mil participantes visualizaram seus resultados nesta quinta-feira, dia 18.

Segundo a Secretaria de Educação do Acre (SEE), o número de participantes desta edição é 11% menor que ao Enem realizado em 2016, quando o estado teve 61.146 inscritos. A redução no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de certificar o ensino médio. Dos mais de 54 mil, 57,3% são mulheres e 42,7% são homens.

Os únicos meios oficiais de consulta ao resultado do Enem 2017 é a página do participante, disponível no portal do Inep, e o aplicativo oficial do Exame, que pode ser instalado em celulares e tablets. Nenhum outro endereço eletrônico é reconhecido oficialmente pelo Inep, além da página do participante.