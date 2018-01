Nível do rio Acre deve subir e atingir cota de alerta no final de semana, prevê Davi Friale

Às 17 horas desta quarta-feira (17), o nível do rio Acre, em Rio Branco, marcava 12 metros e continuava a baixar lentamente, após haver passado da cota de alerta e chegado à marca de 13,7m no último sábado. No entanto, a partir desta quinta-feira, voltará a subir e poderá ficar próximo ou até passar da cota de alerta nos próximos dias, tendo em vista as chuvas intensas que ocorreram nos últimos dias em toda a sua bacia hidrográfica. A previsão é do pesquisador meteorológico Davi Friale.

Em Brasileia, seu nível subiu 5 metros, em menos de 24 horas, e continua subindo, marcando, às 17 horas desta quarta-feira, a maior marca deste verão, atingindo a cota de 8,5m, sendo a maior deste verão, até o momento, podendo, nesta quinta-feira (18), ficar próximo da de alerta que é de 9,8m.

Na cidade de Xapuri, também esta aumentando rapidamente.

O riozinho do Rola, no seu alto curso, não foi diferente: está aumentando rápida e acentuadamente.

Portanto, o próximo fim de semana será, a exemplo do último, com o rio Acre chamando a atenção das pessoas que se aglomeram às suas margens. Só que, desta vez, poderá ser com muitos galhos e troncos de árvores, os chamados balseiros.

CHUVAS VÃO CONTINUAR

A elevada umidade do ar, que continua chegando do oceano Atlântico, deixará os próximos dias com muitas nuvens e chuvas volumosas, pelo menos até sábado (20), na maior parte do Acre, de Rondônia, do Amazonas, do norte da Bolívia e do leste e sudeste do Peru, podendo acelerar o início dos transbordamentos de muitos rios da região.

Já, o rio Madeira, como O Tempo Aqui tem informando com frequência, não oferece perigo de inundar a BR-364, pois as chuvas estarão abaixo da média nesses próximos dias, exceto o norte do pais vizinho, onde as chuvas vão continuar abundantes.

Continue acompanhando nossas atualizações diárias para ficar melhor informado sobre o tempo nos próximos dias.