Mulher joga cão em bueiro no interior de Goiás

Ela explicou que jogou o cachorro depois que ele mordeu sua filha de um ano.

Um vídeo publicado nas redes sociais na última terça (16), mostra uma mulher atirando seu cachorro em um bueiro na cidade de Novo Gama, no interior de Goiás. Nas imagens é possível ver a mulher carregando o animal de forma violenta, o jogando no bueiro e depois saindo do local. Um dos vizinhos gravou todo o caso.

Em entrevista ao G1, o comandante da Guarda Civil Municipal de Novo Gama, Iran Silva, afirmou que o cão foi resgatado e passa bem: “Nós mesmos que resgatamos o cachorro. Não foi difícil, o bueiro não era muito fundo. Um vizinho viu e quis ficar com ele. Prometeu cuidar bem do animal, então entregamos o cachorro a ele”, disse.

A mulher foi identificada e levada a Centro Integrado de Operação de Segurança (Ciops) da cidade, para assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ela afirmou que agiu por que o cão havia atacado sua filha de um ano e dois meses.