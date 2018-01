Manoel Urbano: Homem desaparece nas águas do rio Purus

O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira deve ser acionado para trabalhar nas buscas.

Um homem identificado como Adalberto Pereira Lima, residente na cidade de Manoel Urbano está desaparecido nas águas do rio Purus. De acordo com informações, o mesmo caiu dentro do Purus, no porto da cidade, e não teve forças para sair para a margem do manancial.

Nossa reportagem coletou que algumas buscas foram feitas por familiares e amigos, mas até o presente momento ele não foi encontrado. Nessa época do ano, por conta das chuvas, o rio Purus está com o nível elevado, fato que dificulta a localização do homem. O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira deve ser acionado para trabalhar nas buscas.

Informações repassadas ao Senaonline.net dão conta que a vítima sofre de problemas mentais, o que pode ter dificultado sua saída de dentro da água.