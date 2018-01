Idosa com doença que faz pele ressecar e descascar pede ajuda com diagnóstico: ‘passo até óleo de cozinha’

Acamada, dona Maria falou que precisa também de ajuda com alimentos e produtos de higiene. Ela lembrou que em junho do ano passado teve a casa incendiada e perdeu tudo.

“No ano passado minha casa foi incendiada, mas, com a ajuda dos vizinhos e amigos, consegui reconstruir. Porém, como vivo somente com minha aposentadoria, preciso de ajuda, principalmente com comida”, afirma Maria que mora em uma área de difícil acesso no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.