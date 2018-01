Foragido da Justiça de Goiás acusado de matar esposa e estuprar filha de 9 anos é preso pela polícia no Acre

Um homem foragido da Justiça de Goiás foi capturado pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (17), em Manoel Urbano, no interior do Acre. O homem, que tem 35 anos, fugiu de uma cadeia de Goiás, em outubro de 2006, onde cumpria pena por ter estuprado a filha de 9 anos.

A polícia disse que vai notificar as autoridades de Goiás e que o foragido deve ser encaminhado para o estado, onde também deve permanecer preso. A pena dele foi estipulada em mais de 50 anos de reclusão em regime fechado.

O homem, de acordo com a polícia, também é acusado de cometer outros crimes em Iporá e Israelândia, cidades na região centro-oeste de Goiás. Ele estava escondido em Manoel Urbano desde 2014, onde trabalhava com pequenos serviços em propriedades da zona rural do município.