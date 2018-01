“Eu jamais apoiaria esses bandidos do PT”, diz Vagner Sales para desmentir boatos

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), disse ao Blog do Evandro Cordeiro que “jamais apoiaria a esses bandidos do PT, seja em que circunstância for”. A fala dele é uma resposta a boatos de redes sociais e até mesmo matérias publicadas em jornais e sites segundo os quais ele estaria disposto a apoiar o pré-candidato a govenador pelo PT, Marcus Alexandre, como resultado de brigas com correligionários, mas especificamente com o prefeito Ilderlei Cordeiro, também do PMDB. “Tudo fofoca irresponsável”, diz Sales.

Vagner chama de “horda” a turma que governa o Acre, capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder. “Não posso apoiar um povo desse nunca. Eles são a maldade em pessoa, não respeitam ninguém, nem os aliados, levam todos no grito, no peito. Massacram os inimigos. Eu sei o que sofri quando fui prefeito. Eles botaram para me matar (politicamente, ele corrige), mas nunca conseguiram. Apanharam de mim até não querer mais”, afirma Sales.

O ex-prefeito reafirma seu compromisso com a pré-candidatura das oposições ao Governo do Acre, a do senador Gladson Cameli (PP), seu primo, a rigor. “Agora que vou trabalhar como nunca para eleger o Gladson governador”, afirmou ao Blog, depois de dizer que anda insuportável a boataria em redes sociais e jornais de comportamentos duvidosos.