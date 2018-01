Estudante de Psicologia representa o Acre na edição de 2018 do Big Brother Brasil

Gleici é uma das mais jovens entre os novos integrantes e promete deixar o povo da terrinha orgulhoso

A acadêmica Gleici Damasceno, de 22 anos, vai ser a representante do Acre em busca do prêmio milionário da edição de 2018 do Big Brother Brasil.

O Vídeo Show, programa de entretenimento da Rede Globo de Televisão, reuniu na manhã desta quinta-feira (18) ex-participantes do reality show que chamaram atenção em edições anteriores para comentar sobre os novos ‘tripulantes’ da nave comandada por Boninho e Tiago Leifert.

Durante os intervalos do programa, os novos participantes estão sendo revelados um a um e entre eles uma grata surpresa para o povo acreano. Gleici é uma das mais jovens entre os novos integrantes e promete deixar o povo da terrinha orgulhoso.